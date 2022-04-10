Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

10.04.2022 14:27
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 345 lira 1 kuruş, en düşük 300 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 345 lira 1 kuruş, en düşük 300 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi 915 milyon 680 bin 386 lira oldu. Bu rakam dün 69 milyon 719 bin 298 lira olarak gerçekleşmişti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 21.00'de 2 bin 345 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 300 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1678 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1719 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 779 lira 64 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


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