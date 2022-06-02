Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

02.06.2022 14:26
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 195 lira, en düşük 1300 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 195 lira, en düşük 1300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,3 azalarak 1 milyar 370 milyon 537 bin 16 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 21.00'de 3 bin 195 lira, en düşük saat 13.00'te 1300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 423 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 450 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 199 lira 98 kuruş, en düşük 1603 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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