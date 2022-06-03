Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

03.06.2022 14:13
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 184 lira 1 kuruş, en düşük 750 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 184 lira 1 kuruş, en düşük 750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,2 azalarak 1 milyar 204 milyon 425 bin 293 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 184 lira 1 kuruş, en düşük saat 15.00'te 750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 308 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 300 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 195 lira, en düşük 1300 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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