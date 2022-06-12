Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

12.06.2022 14:07
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 752 lira 83 kuruş, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 752 lira 83 kuruş, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,1 azalarak 1 milyar 222 milyon 3 bin 474 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 752 lira 83 kuruş, en düşük saat 02.00 ve 12.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 167 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 197 lira 134 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1350 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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