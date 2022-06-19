Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

19.06.2022 14:37
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 200 lira, en düşük 1955 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 200 lira, en düşük 1955 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 56,2 artarak 1 milyar 536 milyon 79 bin 745 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00-22.00 saatlerinde 3 bin 200 lira, en düşük saat 06.00'da 1955 lira 19 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 602 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 623 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 681 lira 61 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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