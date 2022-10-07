Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1357 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 4,68 artışla 1 milyar 648 milyon 950 bin 700 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ile 22.00'de 4 bin 800 lira, en düşük 04.00'te 1357 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 773 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 838 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 643 lira, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.