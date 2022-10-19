Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

19.10.2022 14:13
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,3 düşüşle 1 milyar 728 milyon 594 bin 192 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 633 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 658 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 97 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

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