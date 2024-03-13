Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1997 lira 7 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 11,1 artarak 1 milyar 638 milyon 789 bin 207 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de ve 17.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1997 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 566 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 556 lira 45 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1685 lira olarak kayıtlara geçti.
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adıyaman irtibat bürosunun açılışı ve IPARD 3 tanıtım programı Adıyaman Valiliği konferans salonunda gerçekleşti. Programa Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. IPARD programının tarımsal üretimi ve işletmelerin Avrupa standartlarına yükseltilmesini hedeflediği belirtildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı yeni dönemde 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor elde edeceklerini bildirdi. Belediye, kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üç katına çıkaracak.
Karadeniz Ereğli Ziraat Odası, çiftçilere fındığa alternatif gelir elde etmeleri için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Oda başkanı Zafer Yalman, pazar yerinde gerçekleştirilen dağıtım programında, üreticilerin talebi doğrultusunda 1500 yumurta tavuğu dağıtımı yapıldığını belirtti. Projenin farklı çalışmalarla devam edeceği açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sincan Bilim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bilim ve teknoloji alanında yeni ufukları birlikte açacaklarını belirtti. Bakan Kacır, belediyelerle işbirliği içinde çalışarak bilim merkezlerini ülke sathına yaymayı hedeflediklerini söyledi. Açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve diğer yetkililer katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi.
Konya'dan gönderilen yerli üretim tohumlar Kırşehir'de çiftçiye dağıtıldı.
Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 14,751 liradan satıldı.
Türkiye ile Küba arasında "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.
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