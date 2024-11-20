SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor

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Ticari taksi, öğrenci servisi, otobüs, minibüs, kamyon ve personel taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken SRC Belgesi için 2025 yılında kurs ücretlerine en az yüzde 50, cezalara da yüzde 45 oranında zam gelmesi bekleniyor.

20.11.2024 14:36  Güncelleme: 14:56
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2025 yılı itibarıyla SRC Belgesi olmayan sürücüler için ciddi yaptırımlar gündeme geliyor. Hem sürücülere hem de araç sahibi firmalara uygulanan cezalar, önemli ölçüde artış gösterecek.

SRC Belgesi olmadan ticari araç kullanan sürücülere ve SRC belgesi olmayan sürücülere araç teslim eden firmalara ayrı ayrı para cezası uygulanıyor. Buna göre; 2024 yılı için SRC Belgesi olmadan araç kullanma cezası belirlenen cezai miktar sürücülere 2 bin 250 TL, işletmeye ise 5 bin 679 TL olmak üzere toplam 7 bin 929 TL para cezası iken, vergi uzmanlarının hesaplarına göre 2025 yılında yüzde 45 oranında zam yapılması bekleniyor.

SRC BELGESİ ZORUNLU

Sürücülere uyarıda bulunan Tüm-Der İstanbul SRC Kursları Derneği Başkanı Nihat Gültekin, "Geç kalmadan SRC Belgenizi 31 Aralık tarihine kadar alın. 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile kurs ücretlerine yaklaşık yüzde 60'ın üzerinde zam gelecek. Ayrıca sürücüye ve firma sahiplerine de yazılan cezalara yüzde 45 oranında YDO oranında artış bekleniyor" dedi.

Ticari araç kullanmak için SRC Belgesi almak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre zorunlu tutuluyor. Bu belgeler, sürücülerin trafikte daha güvenli bir şekilde araç kullanabilmeleri için gerekli eğitimleri almış olduklarını gösteriyor.

Trafik Şube Müdürlüğü, Servis aracı, Ekonomi, trafik, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor - Son Dakika
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