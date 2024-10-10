Standart Altın Fiyatı 2.9 Milyon Liraya Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 850 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,7 artışla 2 milyon 900 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 852 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 38 milyon 274 bin 301,79 lira, işlem miktarı ise 1.015,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 154 milyon 91 bin 303 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Albaraka Türk Katılım Bankası, Akbank ve DenizBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.852.000,00 2.620,00 En Düşük 2.850.000,00 2.600,00 En Yüksek 3.025.000,00 2.746,90 Kapanış 2.900.000,00 2.615,00 Ağırlıklı Ortalama 3.000.273,51 2.711,35 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.038.274.301,79 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.015,46 Toplam İşlem Adedi 73

Kaynak: AA