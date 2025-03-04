Standart Altın Fiyatı 3.47 Milyon Liraya Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 470 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 434 bin lira, en yüksek 3 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 artışla 3 milyon 470 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 401 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 19 milyon 100 bin 766,26 lira, işlem miktarı ise 295,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 1 milyar 238 milyon 45 bin 85,95 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Menekşe Yetkili Müessese, Bonus Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.401.000,00 2.893,75 En Düşük 3.434.000,00 2.885,00 En Yüksek 3.470.000,00 2.963,30 Kapanış 3.470.000,00 2.963,30 Ağırlıklı Ortalama 3.465.881,98 2.932,84 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.019.100.766,26 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 295,57 Toplam İşlem Adedi 29

Kaynak: AA