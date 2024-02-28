Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 120 Bin 50 Liraya Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 120 Bin 50 Liraya Çıktı

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 120 Bin 50 Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 120 bin 50 liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 25 bin lira, en yüksek 2 milyon 120 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 120 bin 50 lira olarak kaydedildi. KMKTP'de altın işlem hacmi 3 milyar 44 milyon 334 bin 735,53 lira, işlem miktarı ise 1.467,62 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 57 milyon 39 bin 701,51 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve İsgold Altın Rafinerisi yer aldı.

28.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 120 bin 50 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 25 bin lira, en yüksek 2 milyon 120 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 120 bin 50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 117 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 44 milyon 334 bin 735,53 lira, işlem miktarı ise 1.467,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 57 milyon 39 bin 701,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve İsgold Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.117.000,002.119,00

En Düşük2.025.000,002.008,88

En Yüksek2.120.050,002.115,75

Kapanış2.120.050,002.018,00

Ağırlıklı Ortalama2.110.117,972.059,29

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.044.334.735,53

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.467,62

Toplam İşlem Adedi73

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 120 Bin 50 Liraya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 120 Bin 50 Liraya Çıktı - Son Dakika
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