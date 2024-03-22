Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 439 bin liraya indi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2 azalışla 2 milyon 439 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 972 milyon 429 bin 432,87 lira, işlem miktarı ise 3.299,53 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 9 milyon 396 bin 126,65 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, DenizBank, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.490.000,00
|2.385,00
|En Düşük
|2.420.000,00
|2.150,00
|En Yüksek
|2.470.000,00
|2.250,00
|Kapanış
|2.439.000,00
|2.347,00
|Ağırlıklı Ortalama
|2.446.519,08
|2.304,40
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|7.972.429.432,87
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.299,53
|Toplam İşlem Adedi
|201
Son Dakika › Ekonomi › Standart Altının Kilogram Fiyatı Düştü - Son Dakika
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