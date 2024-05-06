Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 384 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin 1 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 445 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 435 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 329 milyon 970 bin 778,52 lira, işlem miktarı ise 546,25 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 329 milyon 970 bin 778,52 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

06.05.2024 17:05  Güncelleme: 17:14
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 384 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin 1 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 445 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 435 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 329 milyon 970 bin 778,52 lira, işlem miktarı ise 546,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 329 milyon 970 bin 778,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.435.000,002.349,00

En Düşük2.384.000,002.290,10

En Yüksek2.445.001,002.362,45

Kapanış2.445.000,002.353,20

Ağırlıklı Ortalama2.434.959,672.347,89

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.329.970.778,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg)546,25

Toplam İşlem Adedi35

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

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