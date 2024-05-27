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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,7 artışla 2 milyon 445 bin lira oldu. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 22 milyon 63 bin 867,45 lira, işlem miktarı ise 420,88 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 30 milyon 936 bin 873,68 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

27.05.2024 16:53
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,7 artışla 2 milyon 445 bin lira oldu. Cuma günü, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 22 milyon 63 bin 867,45 lira, işlem miktarı ise 420,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 30 milyon 936 bin 873,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.405.000,002.363,00

En Düşük2.425.000,002.332,80

En Yüksek2.445.000,002.371,70

Kapanış2.445.000,002.345,00

Ağırlıklı Ortalama2.428.680,282.348,15

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.022.063.867,45

Toplam İşlem Miktarı (Kg)420,88

Toplam İşlem Adedi24

Kaynak: AA

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