Standart altının kilogramı KMKTP'de yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin liraya indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Standart altının kilogramı KMKTP'de yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin liraya indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin lira oldu. Cuma günü 6 milyon 748 bin liradan kapanan altında bugünkü toplam işlem hacmi 2 milyar 968 milyon 669 bin 353,89 lira, işlem miktarı 454,94 kilogram olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 538 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 520 bin lira, en yüksek 6 milyon 568 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 748 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 968 milyon 669 bin 353,89 lira, işlem miktarı ise 454,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 976 milyon 406 bin 375,02 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.748.000,004.315,00
En Düşük6.520.000,004.142,40
En Yüksek6.568.000,004.165,00
Kapanış6.538.000,004.165,00
Ağırlıklı Ortalama6.527.921,734.154,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.968.669.353,89

Toplam İşlem Miktarı (Kg)454,94

Toplam İşlem Adedi48

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
16:42
Kabine toplandı Masada iki kritik konu var
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 17:57:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Standart altının kilogramı KMKTP'de yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin liraya indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei