Starbucks'dan 300 Çalışana İşten Çıkarma

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, ülkede yaklaşık 300 çalışanının işine son verileceğini duyurdu.

Starbucks sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin "Back to Starbucks" stratejisi kapsamında, şirketi sürdürülebilir ve karlı büyüme patikasına döndürmek amacıyla ek adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yöneticiler, odağı daha da keskinleştirmek, işlere öncelik vermek, karmaşıklığı azaltmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kendi sorumluluk alanlarını kapsamlı şekilde gözden geçirdi. Bunun sonucunda ABD'de yaklaşık 300 destek pozisyonunu ortadan kaldırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası destek organizasyonunun da gözden geçirildiğine işaret edilen açıklamada, bundan ABD dışındaki pozisyonların da etkilenebileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ABD bölgesel destek ofis alanlarının birleştirilmesi ve kira sözleşmeleri ile kira taahhütlerine ilişkin çeşitli adımlar atılacağı belirtildi.

Bu gayrimenkul düzenlemelerinin ve yeniden yapılandırma giderlerinin şirketin kahve dükkanı portföyünü kapsamadığı, bu adımların bölgesel ofislerin kapatılması gibi alanları hedeflediği öğrenildi.

Öte yandan, Starbucks tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, bu adımların çoğunun mevcut mali yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü ve yeniden yapılandırma süreci kapsamında toplamda yaklaşık 400 milyon dolar tutarında gider oluşmasının beklendiği kaydedildi.