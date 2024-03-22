Stellantis, ABD'deki çalışanlarının yüzde 2'sini işten çıkaracak

NEW Stellantis, verimlilik ve maliyet optimizasyonu kapsamında ABD'de mühendislik, teknoloji ve yazılım birimlerindeki çalışanlarının yüzde 2'sinin işine son verileceğini bildirdi.
Stellantis'ten yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin dünya çapında benzeri görülmemiş belirsizliklerle ve artan rekabet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, şirketin verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almayı sürdürdüğü ifade edildi.
Sıkı organizasyonel incelemelerin ardından ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünün yaklaşık yüzde 2 azaltılmasının onaylandığı belirtilen açıklamada, işten çıkarmaların 31 Mart'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Açıklamada, bu eylemlerin rekabet avantajı için gereken kritik becerileri koruyacağı ve kaynakları daha iyi ayarlayacağı vurgulandı.
ABD basınında çıkan haberlerde, işten çıkarmaların yaklaşık 400 çalışanı kapsadığı aktarıldı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı stokunun neredeyse yarısını yenilemek gerektiğini belirtti. Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve bu konuda belediyelere ve vatandaşlara gereken desteği verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin inşaat sektöründe önünün açık olduğunu vurgulayarak, TOKİ'nin önemine değindi ve sektöre gereken desteğin verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 119'uncu sayısını yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye tarafından Filistin'de bir şey yapılacaksa bu sadece iftar sofralarında mikrofonu ele alıp İsrail'i kınamakla olmaz, bir şey yapılacaksa İsrail'e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail'le yapılan ticareti durdurmakla olur. Özel, İzmir programı kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti, üstü açık otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.
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