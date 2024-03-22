Stellantis, ABD'deki çalışanlarının yüzde 2'sini işten çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis, ABD'deki çalışanlarının yüzde 2'sini işten çıkaracak

Stellantis, verimlilik ve maliyet optimizasyonu çerçevesinde ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım birimlerindeki çalışanlarının yüzde 2'sinin işine son vereceğini duyurdu. Şirket, otomobil endüstrisindeki belirsizlikler ve artan rekabet baskıları nedeniyle verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için bu kararı aldığını açıkladı. İşten çıkarmaların 31 Mart'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

22.03.2024 21:31  Güncelleme: 21:34
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NEW Stellantis, verimlilik ve maliyet optimizasyonu kapsamında ABD'de mühendislik, teknoloji ve yazılım birimlerindeki çalışanlarının yüzde 2'sinin işine son verileceğini bildirdi.

Stellantis'ten yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin dünya çapında benzeri görülmemiş belirsizliklerle ve artan rekabet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, şirketin verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almayı sürdürdüğü ifade edildi.

Sıkı organizasyonel incelemelerin ardından ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünün yaklaşık yüzde 2 azaltılmasının onaylandığı belirtilen açıklamada, işten çıkarmaların 31 Mart'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu eylemlerin rekabet avantajı için gereken kritik becerileri koruyacağı ve kaynakları daha iyi ayarlayacağı vurgulandı.

ABD basınında çıkan haberlerde, işten çıkarmaların yaklaşık 400 çalışanı kapsadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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