Stellantis ve Zeta Energy'den Lityum Kükürt Bataryası İnovasyonu - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis ve Zeta Energy'den Lityum Kükürt Bataryası İnovasyonu

Stellantis, Zeta Energy ile lityum kükürt bataryası geliştirmek için ortaklık kurdu. Hedef 2030.

21.12.2024 14:49
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Stellantis ile lityum kükürt pil üreticilerinden Zeta Energy, elektrikli araçlara yönelik batarya hücresi teknolojisini geliştirmeyi amaçlayan ortak bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Stellantisten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen işbirliğiyle gravimetrik enerji yoğunluğuna sahip lityum kükürtlü elektrikli araç bataryaları geliştirmek hedefleniyor.

Bu, çağdaş lityum iyon bataryalarla aynı kullanılabilir enerjiye sahip, önemli ölçüde daha hafif bir batarya paketi sayesinde daha uzun menzil, daha iyi sürüş özellikleri ve gelişmiş performans anlamına geliyor.

Söz konusu teknoloji, hızlı şarj hızını yüzde 50'ye kadar artırma potansiyeline sahip olurken, kullanım özelliklerini kolaylaştırıyor. Bu bataryaların mevcut lityum iyon bataryaların fiyatına kıyasla kilovatsaat başına yarıdan daha düşük bir maliyete sahip olması bekleniyor.

Atık malzemeler ve metan kullanılarak üretilecek bataryalar, mevcut batarya teknolojilerinden çok daha düşük karbon emisyonuna sahip olacak. Zeta Energy batarya teknolojisinin mevcut gigafabrika teknolojisi bünyesinde üretilebilmesi amaçlanıyor.

Avrupa veya Kuzey Amerika'da kısa ve tamamen yerel bir tedarik zincirinden yararlanılacak. İşbirliği hem üretim öncesi geliştirme hem de gelecekteki üretim planlamasını kapsıyor. Projenin tamamlanmasıyla bataryaların 2030 yılına kadar Stellantis elektrikli araçlarına enerji sağlaması hedefleniyor.

Lityum kükürt batarya teknolojisi, geleneksel lityum iyon bataryalara kıyasla daha düşük maliyetle daha yüksek performans sunuyor. Yaygın olarak bulunan ve maliyeti daha uygun olan kükürt, hem üretim giderlerini hem de tedarik zinciri riskini azaltıyor.

Zeta Energy'nin lityum kükürt bataryaları atık malzemeler, metan ve farklı endüstrilerin yan ürünleri olan rafine edilmemiş kükürtten yararlanıyor ve kobalt, grafit, manganez veya nikel gerektirmiyor. Yüksek performanslı ve uygun fiyatlı elektrikli araçlar geliştirmek, Stellantis'in 75'in üzerinde batarya elektrikli araç modeli sunmayı içeren Dare Forward 2030 stratejik planının önemli bir ayağı. Stellantis, çift kimyalı bir yaklaşım izliyor ve yenilikçi batarya hücresi ve paket teknolojilerini araştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, Zeta Energy ile işbirliklerinin temiz, güvenli ve uygun fiyatlı araçlar sunmak üzere çabalarken, elektrikliye geçiş stratejilerini geliştirmeye yardımcı olmanın bir başka adımı olduğunu belirtti.

Curic, "Lityum kükürt gibi çığır açan batarya teknolojileri, Stellantis'in 2038 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünü desteklerken, müşterilerimizin optimum menzil, performans ve uygun fiyattan yararlanmasını sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Zeta Energy Üst Yöneticisi (CEO) Tom Pilette de bu projede Stellantis ile çalışacakları için çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

Pilette, Zeta Energy'nin lityum kükürt batarya teknolojisinin Stellantis'in yenilikçi, küresel üretim ve dağıtım alanındaki rakipsiz uzmanlığıyla bir araya gelmesinin, elektrikli araçların performansını ve maliyet profilini önemli ölçüde iyileştirirken, bataryanın ve elektrikli araçların tedarik zinciri dayanıklılığını artırabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis ve Zeta Energy'den Lityum Kükürt Bataryası İnovasyonu - Son Dakika

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