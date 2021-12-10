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Stokçulardan halk da esnaf da muzdarip - Son Dakika

Stokçulardan halk da esnaf da muzdarip

10.12.2021 20:59

Stokçulardan halk da esnaf da muzdarip Fiyat artışında aslan payı stokçuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stokçularla ilgili açıklamalarını destekleyen vatandaşlar, yoğun bir mücadele bekliyor Ürün fiyatlarındaki fahiş artışın en büyük etkenlerinden olan stoklama konusunda halk, tepkisini...

Stokçulardan halk da esnaf da muzdarip

Fiyat artışında aslan payı stokçuların

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stokçularla ilgili açıklamalarını destekleyen vatandaşlar, yoğun bir mücadele bekliyor

ESKİŞEHİR - Ürün fiyatlarındaki fahiş artışın en büyük etkenlerinden olan stoklama konusunda halk, tepkisini dile getirirken esnaflar da tüketici kadar mağdur olduklarını belirtiyor.

Son zamanlarda fiyatı artan ürünler tüketicinin alım gücünü düşürürken, vatandaşın kesesini zorluyor. Yaklaşan yılbaşıyla öncesi işletmelerin bazılarının ucuza aldığı ürünü, ocak ayından sonra yaşanmasını bekledikleri zamlardan sonra satmak için beklettiği iddiası, fiyatların artışında en önemli sebep olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde dile getirdiği 'stokçuluk' konusunda halk da ve esnaf da şikayetçi. Yaklaşan yeni yıl ile ucuza alınan ürünlerin gelebilecek zamlar sonrası satılması için bekletildiği iddiası, halk tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlardan bazıları ürünlerdeki fiyat artışınızdaki aslan payını stok yapanlardan kaynaklı oldukları yönünde görüş bildirdi. Yapılan stoklara tepkili olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stok yapanlarla mücadele fikrine destek verdiklerini, yoğun bir mücadele beklediklerini dile getirdi. Bazı esnaflar ise, üreticinin ocak ayında gelebilecek zam sebebiyle, elindeki ürünü beklettiğini ve bu sebeple piyasada tedariki azalan ürünlerin fiyatının yükseldiğini ifade etti.

"Yüzde 90'nı fırsatçı"

Eskişehir'de yaşayan Veli Akyol isimli vatandaş, stokçuluğun bilinçli bir şekilde yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçularla mücadele fikrine katıldığını anlatan Akyol, "Temel gıdalarda fırsatçıların tamamen siyaseti devirmek adına yaptıkları zulümdür. Tabii ki devlet adıyla yapılan zamlar da var, ama yüzde 90'nı fırsatçılar. Meclisin, devletin haberi olmadan zam yapan, fahiş fiyat koyanlar Türkiye düşmanı bunlar. Cumhurbaşkanının stokçularla mücadele fikrine katılıyorum. Bunu vatandaş olarak söylüyorum. 40 liraya aldığımız 5 litrelik yağ şimdi 125 lira, 3-4 katı. Bu bilinçli bir şekilde yapıyor, operasyon bu. Yapılan Türk halkına yapılıyor" diye konuştu.

Bir başka vatandaş olan Mehmet Yılmaz ise stok ürünlerin yapılmadığı takdirde zamların olmayacağı yönünde fikir belirtti. Mehmet Yılmaz; "Zamlar stokçuların ellerinde. Stokçular stok yapmasalardı bu zamlar olmayacaktı. Bütün millette bunu düşünüyor. Stokların önüne geçilmesi fiyatlarında sabit kalmasına neden olur. Fiyatlar düşer." dedi.

"Piyasaya ürünleri vermiyorlar"

Eskişehir'de baharat satışı yapan esnaf Tuncay Tezcan ise, durumun tüketici kadar kendisini de üzdüğünü belirtti. Birçok ürünü dükkanına tedarik etmekte zorladığını ifade eden Tezcan, ürünleri satın aldığı üreticilerin ocak ayını beklediğini belirtti. Tuncay Tezcan, "Biz şuanda ürün tedariki konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. İstediğimiz malı, istediğimiz zaman anında bulamıyoruz, alamıyoruz. Kendi kanaatimce bir stokçuluk başladı. Çünkü aldığımız duyumlara göre, ürün sahipleri yılbaşında fiyatlar artacak diye piyasaya ürünleri vermek istemiyor. Biz de haliyle ürün tedarikinde yeterince sayıya ulaşamadığımız zaman fiyatlar alıp başını gidiyor. Bu fiyatlardan alıp mecburen bu fiyatlardan satmak zorunda kalıyoruz. Stokçuluğun zamlardaki etkisi en az yüzde 30 yüzde 40, belki de daha fazla. Bazı çiftçilerde ürün bulamıyoruz. Bamya fiyatları aldı başını gitti. 240 liradan bamya satıyordum, şuanda 400 lira bamyanın kilogram fiyatı. Neredeyse iki katına çıktı. Bunlar büyük ihtimalle stokçuların fırsatçılığından kaynaklı artışlar. Mutlaka bu durumun üzerine gidilmeli. Ben baharatçıyım ama birçok ürünün de alıcısıyım. Tabii ki ben buradaki ürünlerin fiyatının artışından memnun değilim. Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer birimler ve bizler bu stokçuluğun üzerine varıp fiyatları dibe çekmemiz lazım" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Stokçulardan halk da esnaf da muzdarip
Stokçulardan halk da esnaf da muzdarip
Stokçulardan halk da esnaf da muzdarip
Stokçulardan halk da esnaf da muzdarip

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Esnaf, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Stokçulardan halk da esnaf da muzdarip - Son Dakika Ekonomi


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