Stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi - Son Dakika
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Ekonomi

Stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi

Stopaj oranı yüzde 10\'dan yüzde 15\'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla vadeli işlemlerden alınan stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

01.02.2025 00:31
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vadeli işlemlerden alınan stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Düzenleme kapsamında, Para Piyasası Fonları ve hisse senedi ağırlıklı olmayan yatırım fonlarının stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Mevduat stopaj oranları ise vadeye göre yeniden düzenlendi. Önceden yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5 olarak uygulanan oranlar, yüzde 15, yüzde 12 ve yüzde 10 şeklinde güncellendi.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında spotaj oranları yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştı.

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mesko Aljovic:
    Elinize sağlık... Yetmez.. Daha fazla geçirin... 52 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    AKP'nin seçim şarkısı:Tut şunun ucunu döşeyelim abi. 44 3 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    yarın herşeye zam desene 39 4 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Faizden bizde yararlanalim diyor. Faiz 34 3 Yanıtla
  • Hakan Şahin:
    zikin bari bide! 21 2 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    bu kadar almanıza rağmen hala yetmiyor demekki bence hiç vermeyin böylece almazsınızda direk sizde 15 1 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bu memo tayibi yer yakında yada tam tersi 14 1 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    maaşlara yapılan her zam misliyle başka yerlerden çıkartılıyo , devlet bedavadan para vermez 12 1 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    emekliye verilen maaş zammı misliyle bu şekilde çıkartılıyor 10 2 Yanıtla
  • M Ç:
    yani 120bin $ dolardan 1 ayda 3bin dolar kazaniyorsun 450dolarini senden alacak. seni TL ye mecbur birakiyor. Oda cebimde eriyip gidiyor 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi - Son Dakika
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