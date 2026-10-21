Stoxx Europe 600, jeopolitik belirsizliklere rağmen 644,49 puana yükseldi

Avrupa borsaları devam eden jeopolitik belirsizliklere rağmen şirketlerin güçlü bilançolarının etkisiyle yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,92 değer kazanarak 644,49 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,17 artışla 49.643,69 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,35 yükselerek 25.645,04 puandan ve İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,19 artarak 10.752,88 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,06 değer kazanarak 7.921,68 puan oldu.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40'ta yüzde 0,018 düşüşle 1,123 seviyesinden işlem gördü.

Fransa'da şiddetlenen protestolar ülke ekonomisine ilişkin endişelerin sürmesine yol açarken, bilanço sezonu yakından takip ediliyor.

Fransa'da derinleşen mali ve siyasi krizin etkisiyle 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde 5'in üzerine çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu artışla, Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi ile Avro Bölgesi'nin göstergesi kabul edilen 10 yıllık Alman tahvili getirisi arasındaki fark 157 baz puana (yaklaşık 1,6 yüzde puanı) kadar genişledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,5 ile Ekim 2025'ten sonra görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ayrıca ülkenin toplam kamu borcunun eylül sonu itibarıyla ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı tahmin edildi.