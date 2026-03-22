Su, Geleceğimizin Teminatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, suyu korumanın, sürdürülebilir bir gelecek için en büyük sorumluluk olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, "22 Mart Dünya Su Günü"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Suyun hayatın en temel kaynağı ve geleceğin teminatı olduğunu belirten Uraloğlu, "Her damlası emanet olan suyumuzu korumak, sürdürülebilir bir gelecek için en büyük sorumluluğumuzdur. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Her damla geleceğimizdir." ifadelerini kullandı.