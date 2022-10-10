Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi - Son Dakika
Üye Girişi

Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi

10.10.2022 08:44
Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, gıda ve rekreasyon amaçlı kullanım kapsamında mezgit, mercan, dişlisazancık ve kırkgöz dişlisazancığı balık türlerini tescil etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, gıda ve rekreasyon amaçlı kullanım kapsamında mezgit, mercan, dişlisazancık ve kırkgöz dişlisazancığı balık türlerini tescil etti.

Komitenin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) konuya ilişkin başvuru su Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite, tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri belirlenen mezgit, mercan, dişlisazancık ve kırkgöz dişlisazancığı balık türlerinin tesciline karar verdi.

Gıda ve rekreasyon amaçlı kullanım kapsamında tescillenen türlerin özellikleri de kararda yer aldı.

YORUMLAR
500
Mersin haberleri! Mersin Büyükşehir, Toroslar'da 10 Mahallenin İçme Suyu Kapasitesini Artırıyor Mersin haberleri! Mersin Büyükşehir, Toroslar'da 10 Mahallenin İçme Suyu Kapasitesini Artırıyor Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu
Kaynak: AA

su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:15 Sibel Can oğlunu evlendirdi! Emir Sarıgül sevgilisini yalnız bırakmadı
10:14 Ağır şekilde bombalanan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar sığınaklara indi
10:13 Yeni yasa doktorların tepkisini topladı! Geri dönülmesi için kampanya başlatıldı
10:12 Rusya'nın füze saldırıları sonrası Kiev'in merkezindeki çocuk parkında dev bir çukur oluştu
10:05 İşsizlik yüzde 10'un altına indi! Bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu
09:52 Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler
09:45 Oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyadan oğullarıyla fotoğrafını paylaştı
09:40 İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı
09:37 Cristiano Ronaldo kulüp kariyerindeki 700'üncü golü kaydetti
09:34 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım Köprüsü intikamı! Kiev saldırısı sonrası bölgeden ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 10:37:08. #1.13#
SON DAKİKA: Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement