Şubat Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 azaldı. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942 oldu.
Şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 59,4, motosiklette yüzde 40,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 38, kamyonette yüzde 32,2, otomobilde yüzde 32,1, minibüste yüzde 24,1, kamyonda yüzde 22,6 ve otobüste yüzde 15,7 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,6 arttı
Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 130,4, minibüste yüzde 110,1, otobüste yüzde 65,8, otomobilde yüzde 63,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,1, kamyonda yüzde 29,2, kamyonette yüzde 24,7 ve traktörde yüzde 16,4 arttı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 29 milyon 142 bin 942 oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,9'unu otomobil, yüzde 17,9'unu motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Şubat ayında 847 bin 861 adet taşıtın devri yapıldı. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,6'sını otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 8,8'ini motosiklet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ocak-Şubat döneminde 407 bin 93 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 51,2 artarak 407 bin 93 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 29,5 artarak 4 bin 553 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 402 bin 540 adet artış gerçekleşti.
Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 adet otomobilin yüzde 66,5'i benzin, yüzde 12,8'i dizel, yüzde 12,6'sı hibrit, yüzde 6,8'i elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlı oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 410 bin 282 adet otomobilin ise yüzde 35,4'ü dizel, yüzde 33,1'i LPG, yüzde 29,1'i benzin, yüzde 1,6'sı hibrit ve yüzde 0,6'sı elektrikli olarak gerçekleşti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Şubat Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Azaldı - Son Dakika
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