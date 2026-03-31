Şubat'ta İşsizlik Artışı: Genç Kadınlar Zorda
Şubat'ta İşsizlik Artışı: Genç Kadınlar Zorda

31.03.2026 10:41
Şubat ayında işsiz sayısı 2,98 milyon, işsizlik oranı ise %8,5'e yükseldi. Genç kadın işsizlik %21,8.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, işsiz sayısı bir önceki aya göre 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bin kişiye ulaşırken, işsizlik oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise 1,4 puan yükselerek yüzde 15,8'e çıktı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri"ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 8,5'e ulaştı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısında cinsiyet eşitsizliği farkı öne çıktı

İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişi olurken, istihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 48,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,1 oldu.

İşgücü, şubat ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 52,6'ya yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak kayıtlara geçti.

Genç kadınlarda işsizlik oranı yüzde 21,8'e çıktı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 15,8 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,8 olarak tahmin edilirken, genç kadınlarda bu oran yüzde 21,8 seviyesine ulaştı.

Atıl işgücü oranı yüzde 29,9'a ulaştı

Referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma sürelerinde bir değişim yaşanmadı. TÜİK verilerine göre, haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubat ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 42,5 saat oldu.

Öte yandan, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan "atıl işgücü" oranında artış da devam etti. Atıl işgücü oranı, Şubat ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 29,9 oldu. Bu kategorideki alt kırılımlara bakıldığında; zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,6 olarak tahmin edildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Şubat'ta İşsizlik Artışı: Genç Kadınlar Zorda - Son Dakika

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin

11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
10:57
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
SON DAKİKA: Şubat'ta İşsizlik Artışı: Genç Kadınlar Zorda - Son Dakika
