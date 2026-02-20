Şubat'ta Kapasite Kullanım Oranı Düştü

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), şubat ayında geçen aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1773 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 olarak hesaplandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise, şubatta önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

2025 2026 Ocak

74,6 74,1 Şubat

74,5 73,5 Mart

74,4

Nisan

74,3

Mayıs

75,0

Haziran

74,6

Temmuz

74,2

Ağustos

73,5

Eylül

74,0

Ekim

74,2

Kasım

74,4

Aralık

74,4



Kaynak: AA