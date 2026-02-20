Şubat'ta Kapasite Kullanım Oranı Düştü - Son Dakika
Şubat'ta Kapasite Kullanım Oranı Düştü

20.02.2026 10:38
İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı şubat ayında %73,5’e geriledi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), şubat ayında geçen aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1773 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 olarak hesaplandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise, şubatta önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl
20252026
Ocak
74,674,1
Şubat
74,573,5
Mart
74,4
Nisan
74,3
Mayıs
75,0
Haziran
74,6
Temmuz
74,2
Ağustos
73,5
Eylül
74,0
Ekim
74,2
Kasım
74,4
Aralık
74,4
Kaynak: AA

