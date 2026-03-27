Şubat Yağışları Rekor Kırdı

27.03.2026 11:42
Bu yıl şubat yağışları, uzun yıllar ortalamasının yüzde 129 üzerine çıktı; baraj doluluk oranları yükseldi.

Bu sene şubat yağışları 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak uzun yıllar ortalamasının yüzde 129 üzerine çıktı.

Son zamanlarda etkili olan yağışlar yaz döneminde su seviyelerinde büyük düşüşün yaşandığı barajlardaki doluluk oranını yükseltti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubatta yağış miktarı normalin yüzde 129, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 242 üzerinde gerçekleşti.

Aynı zamanda, 2026 yılı Su Yılı (1 Ekim 2025 - 23 Mart 2026) döneminde ülke genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 21,9 artış oldu. Yağışlar, 2025 yılı Su Yılı'na göre de yüzde 82,3 arttı.

Artan seviyelerle baraj doluluk oranları yükseldi ve enerji amaçlı barajlarda doluluk oranı yüzde 45,1'den 54,4'e yükseldi.

Şubatta üretilen elektriğin yarısından fazlası yenilenebilir kaynaklardan sağlandı

Hidroelektrik santraller (HES), uzun ömürlü, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, işletme gideri çok düşük ve yerli bir kaynak olarak yenilenebilir kaynaklar arasında öne çıkarken HES'lerin üretimdeki payı geçen yıla göre 2 katına yükselerek yüzde 29,8 gerçekleşti. Bu artış, doğal gazdan üretilen elektrik miktarının ocak ayına göre 50 azalmasını sağladı.

Akarsu santrallerinin kapasite faktörü ise geçen yıla göre 3,3 katına yükselerek yüzde 4,6 ile şubat rekorunu kırdı.

Artan hidroelektrik üretimine rüzgar ve güneş enerjisindeki yükselişin de katılmasıyla, tarihte ilk kez şubatta elektrik üretiminin yüzde 57,3'ü yenilenebilir kaynaklardan karşılandı.

Yenilenebilir üretimindeki bu artışla doğal gaz santrallerinin payı geçen yıla göre yüzde 17,7 düşerek yüzde 9,5 ile tüm zamanların en düşük şubatı olarak gerçekleşti. İthal kömürün payı yüzde 2,7 azalırken, yerli kömürün payı da yüzde 12,3 kalarak geçen yıla paralel seyretti.

HES'ler 32,3 bin megavatla kurulu güçte ilk sıradaki yerini korudu

Türkiye'de toplam elektrik kurulu gücü şubat sonu itibarıyla 123 bin 320 megavata ulaştı. HES'ler 32 bin 304 megavatlık kapasiteyle kaynak bazlı kurulu güç sıralamasında ilk sırada yer alarak enerji arzının omurgasını oluşturmaya devam ediyor.

Üretim tarafında ise şubatta HES'lerin payı, artan yağışların da etkisiyle rekor artış göstererek yüzde 29,79'a yükseldi ve kaynak bazlı üretim sıralamasında liderliğe yerleşti.

Şubatta toplam üretilen 27 milyon 574 bin 630 megavatsaat elektriğin 8 milyon 213 bin 367 megavatsaati doğrudan hidroelektrik kaynaklı oldu. Sadece barajlı santraller şubatta gerçekleştirdikleri 5 milyon 683 bin 322 megavatsaatlik üretimle yenilenebilir kaynaklar arasında zirvedeki yerini pekiştirdi.

Ocak verilerine bakıldığında ise toplam 31 milyon 874 bin 690 megavatsaat üretimin 4 milyon 231 bin 634 megavatsaati hidroelektrikten sağlandı ve HES'lerin payı yüzde 13,27 olarak gerçekleşti. Şubatta rüzgar ve güneşin de güçlü desteğiyle toplam yenilenebilir üretimin 15 milyon 757 bin 838 megavatsaate ulaşması, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda ithal kaynaklara bağımlılığını asgari seviyeye indirdi.

Kaynak: AA

