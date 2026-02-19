Şubatta Tüketici Güven Endeksi 85,7

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, şubat ayında tüketici güven endeksi 85,7 oldu.

TÜİK, Şubat ayına ilişkin "Tüketici Güven Endeksi" istatistiklerini açıkladı.

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocak ayında 83,7 iken şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu.