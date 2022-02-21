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Sucuk tartışmasına siyasette el attı - Son Dakika

Sucuk tartışmasına siyasette el attı

21.02.2022 13:05
Sucuk tartışmasına siyasette el attı

Kayseri ile Afyon sucuğu arasındaki çekişmeyle ilgili konuyu gündeme getiren İHA muhabiri Hayati Kanat'ın soruları üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Kayseri'nin Afyonkarahisar ile sucuk ve et konusunda yarışmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kayseri ile Afyon sucuğu arasındaki çekişmeyle ilgili konuyu gündeme getiren İHA muhabiri Hayati Kanat'ın soruları üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Kayseri'nin Afyonkarahisar ile sucuk ve et konusunda yarışmasının mümkün olmadığını söyledi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar'ın Afyonkarahisar'da Kayseri'den 8-9 fazla sucuk üretildiğini açıklamasının ardından Kayseri ile Afyonkarahisar arasındaki sucuk pastırma çekişmesi başlamıştı. Konuya ilişkin sorulan bir soru üzerine konuşan Başkan Uluçay, "Biz Afyonkarahisar olarak gerçekten son 10 yılda hem modern tesislerimizle, hem üretim kapasitesindeki artışımı, hem İstanbul pazarına hakim olmamızdan dolayı gerçekten 2021 yılında gerçekten verilen rakamlar neticede Tarım ve Orman İl Müdürümüzün vermiş olduğu rakamlar, bununla ilgili kıyaslama yapıldığında rakamların doğruluğunu da tespit edebiliriz. Önemli olan şu İstanbul pazarı ve diğer illerdeki pazarlarda Afyonkarahisar açık ara öndedir, Kayseri ve diğer illeri kat ve kat geçmiştir" dedi.

"Kırmızı ette bugün değil yıllardır Afyonkarahisar zirvededir"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış'ın "Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz" sözlerine ilişkin de konuşan Uluçay, kırmızı ette İstanbul ve Türkiye'nin Afyonkarahisar'ı tercihe ettiğini belirterek, "Afyonkarahisar kırmızı et alanında İstanbul'daki köklü kasapların hepsi Afyonkarahisar etini kullanır. Dolayısıyla kırmızı et anlamında Kayseri'nin Afyonkarahisar ile yarışması mümkün değil. Çünkü Afyon'da hem hayvan yetiştiriciliği anlamında hem de işçilik anlamında renginin pembe oluşu, 1 hafta raf ömrünün hiç bozulmadan, rengini kaybetmeden duruşu İstanbul ve diğer bölgelerde fiyatının pahalı olmasına rağmen tercih edilme sebebidir. Dolayısıyla Kayseri kırmızı etle alakalı bu konuşmayla ilgili b

ir açıklama yapmasın. Kırmızı ette bugün değil yıllardır Afyonkarahisar zirvededir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sucuk tartışmasına siyasette el attı

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Sucuk tartışmasına siyasette el attı Sucuk tartışmasına siyasette el attı

Karahisar, İstanbul, Kayseri, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sucuk tartışmasına siyasette el attı - Son Dakika Ekonomi


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