Süleymanpaşa\'da Hamsi ve Sardalya Fiyatları Düşüşte

Tekirdağ Süleymanpaşa'da hamsi ve sardalya tezgahta kilogramı 150 liradan satışa sunuluyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tezgahlar yeniden hamsi ve sardalya ile doldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle balık çeşitlerinde azalma yaşanırken, balıkçılar fiyatların hafta sonuna göre gerilediğini belirtti.

Balık satışı yapan Engin Şinik, "Hafta sonu balıklar 250 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda 150 liraya kadar düştü. Piyasada en çok hamsi, sardalya ve istavrit var. Çoğu müşterimiz palamut ve çinekop bekliyor ama bu senenin balıkları bunlar. Talep iyi, aynı şekilde devam ediyor. Havalar biraz soğursa işler daha da açılacak. Şimdilik sıcaklar yüzünden bazen oluyor bazen olmuyor ama yakında toparlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Şinik, vatandaşlara her hafta en az bir kez balık tüketmeleri tavsiyesinde bulundu. - TEKİRDAĞ