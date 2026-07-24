Sumak Fidanları Üreticilere Gelir Kapısı Oldu

Kahramanmaraş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle 2022 yılından bu yana üreticilere dağıtılan 22 bin sumak fidanı verime geçti. Su kısıtı bulunan bölgeler ve atıl araziler için alternatif ürün olarak öne çıkan sumak, üreticilere yeni gelir kapısı olmaya başladı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, bakanlığın fidan destekleri kapsamında 2022 yılından bu yana 22 bin sumak fidanının üreticilerle buluşturulduğunu belirterek, fidanların verime geçmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bilir, sumağın su kısıtı bulunan bölgeler ile değerlendirilmeyi bekleyen araziler için önemli bir alternatif ürün olduğunu vurgulayarak, "İlkbahar geç donlarından geç çiçeklenmesi sayesinde etkilenmemesi, toprak seçiciliğinin az olması ve hem gıda hem de tıbbi amaçlarla kullanılabilmesi üreticilerimize önemli avantajlar sağlıyor" dedi.

Kırsalda üretimi çeşitlendirmeyi ve çiftçilerin gelirini artırmayı hedeflediklerini belirten Bilir, üreticilere yönelik destek projelerinin sürdürüleceğini kaydetti.