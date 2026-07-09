SunExpress Orta Doğu Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SunExpress Orta Doğu Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor

09.07.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SunExpress, Orta Doğu'ya uçuşlarına yeniden başlıyor, yeni rotalar ekleniyor.

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Orta Doğu uçuşlarını yeniden başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgedeki gelişmeler nedeniyle geçici olarak durdurulan bazı hatlarda uçuşlar yeniden başlarken, seferler kademeli olarak artırılacak ve uçuş ağına yeni rotalar eklenecek.

Buna göre, İzmir-Dubai uçuşları 7 Temmuz'da başlarken, salı ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek. Ayrıca 15 Temmuz'da, çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekansla başlayacak Antalya-Dubai uçuşlarının ise 4 Eylül'den itibaren haftada üç kez düzenlenmesi planlanıyor.

İzmir-Beyrut seferleri de 15 Temmuz'da başlayacak ve çarşamba, cuma, pazar olmak üzere haftada üç kez düzenlenecek. Antalya-Beyrut hattında ise uçuşlar 16 Temmuz'dan itibaren pazartesi, salı, perşembe, cumartesi olmak üzere haftada dört frekansla gerçekleştirilecek.

SunExpress, Irak'ın Erbil kentine de uçuşlara yeniden başlıyor. Antalya-Erbil seferleri, 15 Temmuz itibarıyla çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek.

Trabzon-Bahreyn hattı seferleri ise 17 Temmuz'da yeniden başlayacak, ilk etapta salı ve cuma olmak üzere haftada iki frekansla gerçekleştirilecek.

SunExpress ayrıca uçuş ağını Suriye pazarıyla genişletiyor. Antalya-Halep hattı 1 Ağustos'ta, İzmir-Halep hattı da 2 Ağustos'ta hizmete girecek. Antalya-Halep hattında çarşamba ve cumartesi, İzmir-Halep hattında ise cuma ve pazar günleri uçuş gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Sunexpress, Havacılık, Orta Doğu, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SunExpress Orta Doğu Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:45:18. #7.13#
SON DAKİKA: SunExpress Orta Doğu Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.