Üye Girişi
Sungurlu Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika

Sungurlu Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

17.02.2022 17:30
Sungurlu Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerinin müjdesini verdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerinin müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirmesinin ardından Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de içme suyundan alınan KDV oranını yüzde 1'e düşürdüklerini duyurdu. - ÇORUM

YORUMLAR
500

Abdulkadir Şahiner, cumhurbaşkanı, Sungurlu, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sungurlu Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:27 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tüm dünyayı korkutan açıklama: Her an savaş patlak verebilir
17:20 Belediye Başkanı bile şaşırıp kaldı: Balıkesir'de 9 liraya satılan kestane, İstanbul'da 38 lira
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
16:53 Cin çıkartmak için 100 oklavayla dövülüp hacamat edilen kadının kocası konuştu: Hoca yap dedi, yaptım!
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 17:37:50. #1.11#
SON DAKİKA: Sungurlu Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement