Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Eğitimi

Ekonomi

Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Projesi çerçevesinde yer alan Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünde sürdürülebilir arazi yönetim uygulamalarını, çölleşme ile mücadele faaliyetlerini içeren eğitim gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya Teknik Gezi Heyeti ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü personeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ile Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Projesi çerçevesinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğünde sürdürülebilir arazi yönetim uygulamalarını, çölleşme ile mücadele faaliyetlerini içeren eğitim yapıldı. Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, Seyitömer Orman İşletme Şefliğinde maden sahası rehabilitasyonu çerçevesinde 2014 yılında tesis edilen Elmacık Maden Sahasında yapılan çalışmalar anlatıldı. Bölge Müdürlüğünde yapılan Maden Sahası Rehabilitasyonu, Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları, Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi Ağaçlandırmaları, Bal Ormanı Ağaçlandırmaları ve Yol Kenarı Ağaçlandırmaları hakkında bilgiler verildi.

Programa Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürü, İşletme Müdürü ve teknik personelleri katılım sağladılar. - KÜTAHYA