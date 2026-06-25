Sürdürülebilirlik Eğitimiyle Kadın İstihdamı Destekleniyor - Son Dakika
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Sürdürülebilirlik Eğitimiyle Kadın İstihdamı Destekleniyor

Sürdürülebilirlik Eğitimiyle Kadın İstihdamı Destekleniyor
25.06.2026 12:35
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Multinet Up, kariyer molası veren kadınlar için Sürdürülebilirlik ve ESG programının ilk dönemini tamamladı.

Multinet Up'ın kariyer molası veren kadınların yeniden iş hayatına kazandırılmasını desteklemek amacıyla YenidenBiz Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Sürdürülebilirlik ve ESG Raporlama Uzmanlığı Programı'nın ilk eğitim dönemi tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2026 Beceri Gelişim Programları kapsamında hayata geçirilen programla kariyer molası veren kadınların yeniden iş hayatına dönüşleri destekleniyor.

Sürdürülebilirlik alanında nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sunmayı amaçlayan programın ilk eğitim dönemine katılan 25 kadın, sertifika almaya hak kazandı.

Nisan-haziran döneminde gerçekleştirilen ve sekiz hafta süren program kapsamında katılımcılar, sürdürülebilirlik ve ESG temelleri, kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi, raporlama standartları, ESG performans ölçümü, emisyon yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilir finansman gibi alanlarda kapsamlı eğitim sürecinden geçti.

Teorik içeriklerin yanı sıra uygulama odaklı çalışmalar ve vaka analizleriyle desteklenen program kapsamında katılımcılar, sürdürülebilirlik ve ESG alanlarında yetkinlik kazandı. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, sertifikaları eğitmen Esra Hepileri ve Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever tarafından verildi.

Yıl boyunca iki dönem olarak planlanan programın ikinci eğitim dönemi ise eylül ayında başlayacak. Eğitim programı kapsamında yıl sonuna kadar 50 kadının sürdürülebilirlik ve ESG alanlarında eğitim alması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik alanında kadın istihdamına katkı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever, sürdürülebilirlik alanında yaşanan dönüşümün, nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacı her geçen gün artırdığını belirtti.

YenidenBiz Derneği ile hayata geçirdikleri programla kariyer molası veren kadınların yeniden iş hayatına dönüşlerini desteklediklerine dikkati çeken Sever, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve ESG alanında yetkin profesyonellerin yetişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini anlattı.

Sever, programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin bu alandaki yolculuklarında önemli bir adım attıklarına vurgu yaptı.

YenidenBiz Derneği Genel Müdürü Tülay Cerit Tiryaki de Beceri Gelişim Programları'nı yalnızca bir eğitim faaliyeti olarak değil, kariyerine ara veren kadınların iş hayatına güçlü ve güncel yetkinliklerle dönmesini destekleyen bir gelişim modeli olarak kurguladıklarını kaydetti.

Tiryaki, Sürdürülebilirlik ve ESG Raporlama Uzmanlığı Programı'nın bu yaklaşımın bir yansıması olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Programı başarıyla tamamlayan 25 kadın, sürdürülebilirlik ve ESG gibi iş dünyasının giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu bir alanda yetkinlik kazanarak yeni bir başlangıca hazırlandı. İlk dönemi tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eylül ayında başlayacak ikinci dönemle bu etkiyi daha da büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Multinet Up, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilirlik Eğitimiyle Kadın İstihdamı Destekleniyor - Son Dakika

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