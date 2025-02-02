Suriçi Çarşısı Hareketleniyor: Esnaflar Açılış Heyecanında

Ekonomi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapılan Suriçi Çarşısı gün geçtikçe daha da hareketleniyor.

Konya'nın kalbinde, zengin tarihi dokuyu koruyarak bölgeyi yeniden ihtişamlı günlerine döndürmek amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Suriçi Çarşısı, birer birer açılan iş yerleriyle canlanmaya başladı. Çarşıda bazı esnaflar hazırlıklarını tamamlayarak iş yerlerini açarlarken, bazıları da açılış öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

"Suriçi Çarşısı'nın önemi ve değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır"

Açılış sevinci yaşayan esnafların heyecanına da ortak olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çarşıda açılan iş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi. Ziyaretinde esnaflarla sohbet eden Başkan Kavuş, projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak çarşının şehre kattığı değeri vurguladı. Suriçi Çarşısı'nın ticaretten turizme, tarihi dokusundan sosyal hayata kadar her yönden Konya'ya değer katan en önemli projelerden biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Esnaflarımız dükkanlarını açtıkça her geçen gün daha da canlanan Suriçi Çarşısı, şehrimizin ve ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek. Esnaflarımız burada işlerini büyüttükçe ve vatandaşlarımız keyifle alışveriş yaptıkça projenin önemi ve büyüklüğü, gün geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

"Tüm esnaflarımıza bol, bereketli kazançlar diliyorum"

Konya'nın tarihi dokusunu koruyarak yeniden canlandırmak amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Suriçi Çarşısı'nın, yakın zamanda hizmete başlamasına rağmen esnafların ve ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Başkan Kavuş, "Çarşıda ilk iş yerini Haki Kafe ile belediyemiz açtı. Sonrasında iş yerlerini açan hemşehrilerimizin de yanında olmaya gayret ettik. Açılışlarda heyecanlarına, sevinçlerine ortak oluyoruz. Çarşıya yaptığımız ziyaretler ile de istişarelerimizi devam ettirip insanımıza en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu ziyaretimizde hemşehrilerimizin açtığı yeni iş yerleriyle birlikte çarşıda hareketliliğin arttığını ve esnafımızın yüzünün güldüğünü görmek bizim için büyük mutluluk oldu. Hepsine hayırlı işler, bol, bereketli kazançlar diliyorum. Öte yandan, bu özel projede yerini almak isteyen hemşehrilerim de fırsatı kaçırmadılar. Çarşıda yer alan iş yerleri için ihale sürecimiz devam ediyor. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız iş yerlerinin ihalelerine katılabilirler" diye konuştu.

Suriçi Çarşısı esnafları da Başkan Mustafa Kavuş'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, tarihi atmosferiyle Suriçi Çarşısı'nın Konya için önemli bir cazibe merkezi haline geleceğine ve çarşının kendileri için yeni bir kazanç kapısı hem de Konya halkı için keyifli bir buluşma noktası olacağına inandıklarını belirtti. - KONYA