Sürücüleri üzecek haber! Benzine ikinci zam yolda - Son Dakika
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Sürücüleri üzecek haber! Benzine ikinci zam yolda

Sürücüleri üzecek haber! Benzine ikinci zam yolda
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Benzin fiyatlarında birkaç gün içinde ikinci zam kapıda. Sektör kaynaklarına göre ürün fiyatında beklenen 2,08 TL'lik artışın 1,56 TL'si pompa fiyatlarına yansıyacak. Son zamla birlikte benzinin litre fiyatındaki toplam artış kısa süre içinde 2,62 TL'ye ulaşacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde benzinin litre fiyatına yapılan 1,06 TL'lik zammın ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak yeni bir artış daha bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR ETKİLİ OLUYOR

Küresel piyasalarda petrol ve ürün fiyatlarında yaşanan değişimler ile enerji sektöründeki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin bir yansıması olarak, benzin fiyatlarında kısa süre içinde peş peşe değişiklikler yaşanıyor.

POMPAYA 1,56 TL OLARAK YANSIYACAK

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, pazartesi gece yarısından itibaren benzin ürün fiyatlarında 2,08 TL'lik bir artış öngörülüyor. Ancak yapılan hesaplamalara göre bu tutarın tamamı tüketiciye yansımayacak. Beklenen 2,08 TL'lik artışın 1,56 TL'lik kısmı pompa fiyatlarına zam olarak eklenecek.

KISA SÜREDE TOPLAM 2,62 TL ARTIŞ

Yeni zammın uygulanmasıyla birlikte, benzin fiyatları yalnızca birkaç gün içinde ikinci kez yükselmiş olacak. Her iki zammın birleşmesiyle litre fiyatındaki toplam artış 2,62 TL seviyesine ulaşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 68.36

Motorin: 80.04

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 68.21

Motorin: 79.90

ANKARA

Benzin: 69.32

Motorin: 81.16

İZMİR

Benzin: 69.62

Motorin: 81.44

Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürücüleri üzecek haber! Benzine ikinci zam yolda - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • baywatch4134@gmail.com [email protected]:
    ayıptır yaa..maaşlara 3 kuruş enflasyon farkı zammı yapıyorsunuz,onun 10 katı bizim cebimizden herşeyden çıkıyor.o sandık eninde sonunda gelecek. 0 0 Yanıtla
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