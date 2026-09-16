Susurluk'taki salça fabrikasına tarım müdürlerinden yerinde inceleme ziyareti - Son Dakika
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Susurluk'taki salça fabrikasına tarım müdürlerinden yerinde inceleme ziyareti

Susurluk\'taki salça fabrikasına tarım müdürlerinden yerinde inceleme ziyareti
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Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki salça fabrikası, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve İlçe Müdürü İsmail Göçer tarafından ziyaret edildi. Ziyarette hasat sezonu, üretim kapasitesi ve hijyen standartları yerinde değerlendirildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde faaliyet gösteren salça fabrikası işletmesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve Susurluk İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Göçer tarafından ziyaret edildi. Ziyarette domates ve diğer tarımsal ürünlerin sanayiye kazandırıldığı tesisteki üretim faaliyetleri, devam eden hasat sezonu ve gıda üretim süreçleri yerinde değerlendirildi.

Tesisin üretim bölümlerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Düzgün ve İlçe Müdürü Göçer, işletme yetkililerinden mevcut üretim kapasitesi, devam eden hasat sezonu, ürünlerin işlenme süreçleri ve tesisin çalışma sistemi hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında üretimde uygulanan hijyen ve kalite standartları da yerinde incelenirken, tarımsal ürünlerin işlenerek gıda sektörüne kazandırılması süreci değerlendirildi.

Özel işletmede ketçap ve mayonezin yanı sıra domates salçası, kahvaltılık soslar ve farklı gıda soslarının üretimi gerçekleştiriliyor. Geniş ürün yelpazesine sahip işletme, ulusal pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra ihracat faaliyetleriyle de bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Ziyaret sırasında tarımsal sanayi entegrasyonunun bölge çiftçisine sunduğu imkanlar ve istihdam üzerindeki etkileri de ele alındı. Tarımsal üretim ile sanayi arasındaki iş birliğinin bölgesel ekonomik faaliyetler açısından önemi değerlendirildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, güvenilir ve kaliteli gıda üretiminin önemine dikkat çekerek işletme yöneticileri ile çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA

Hüseyin Düzgün, Balıkesir, Susurluk, İnceleme, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Susurluk'taki salça fabrikasına tarım müdürlerinden yerinde inceleme ziyareti - Son Dakika

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