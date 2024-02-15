Süt Üretimi ve Talebi Arttı, Sektör İstikrarlı Bir Büyüme Gösterdi

Ekonomi

Süt ürünleri sektör temsilcileri, son dönemde sanayide toplanan sütte meydana gelen artışta, girdi fiyatlarının geçmişe kıyasla daha istikrarlı seyretmesinin ve yoğun talebin etkili olduğunu bildirdi.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden yaptığı derlemeye göre, Kasım 2023'te 810 bin 149 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, Aralık 2023'te yüzde 7,9 artarak 874 bin 193 ton oldu. Söz konusu miktar, geçen yıl genelinde, 2022'ye kıyasla yüzde 4,8 artışla 10 milyon 218 bin 997 ton olarak kayıtlara geçti.

Süt ve süt ürünleri üreticileri, artışta çeşitli faktörlerin rol oynadığını bildirdi.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, AA muhabirine, 2022'de Türkiye'de 21,5 milyon ton süt üretildiğini, 2023 yılı rakamlarının da ilkbaharda açıklanacağını söyledi.

2023'e ilişkin süt üretimi verilerinin daha iyi olmasını beklediklerini vurgulayan Coşkun, "Bunlar sanayi tarafından toplanan sütün miktarı. Süt ürünlerine talep bir miktar yükseldi. Buna bağlı olarak toplanan inek sütü miktarının da arttığını söylemek mümkün. Üretim artışı, süt ürünlerine talepte artış olduğunun göstergesi. Sanayiye gelen sütün artmasını hep istiyoruz, yıllık yüzde 5 artış trend olarak olumlu ve iyi bir durum." diye konuştu.

"Üretim miktarının artması için hayvan sayısı artmalı"

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can da 2023'te yoğurt ve ayran üretimindeki artışa dikkati çekerek, "Sanayide kullanılan süt miktarının artması sektör için iyi haber." dedi.

Temelde çiğ süt miktarının artmasının sektördeki eksikliğin kapatılması anlamına geldiğini vurgulayan Can, şöyle konuştu:

"Süt üretim miktarın artması için hayvan sayısının artması lazım. Üretici bu işten para kazanmalı ki hayvanlarını iyi beslesin. Bu yıl talepten fazla arz olacak gibi görünmüyor. Bu sebeple 2024'te fiyatlar olumlu veya olumsuz etkilenir diyemeyiz."

"Son 5 yılın en yüksek toplanan inek sütü rakamları"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin de sanayi tarafından toplanan sütteki artışın sektördeki istikrardan kaynaklandığını dile getirdi.

Son 4-5 yılda yaşanan çeşitli olumsuzluklardan sonra sektörün tekrar toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"2023'te son 5 yılın en yüksek toplanan inek sütü rakamlarına ulaşıldı. Geçen yıl çok uzun bir dönem ana girdi maliyetlerinden olan yem fiyatlarının sabit kalması ve üreticinin üründen elde ettiği karının stabil olması, üreticinin kestirdiği hayvanları kısmi de olsa tekrar yerine koyma imkanı sağlamıştır. Sektörümüzde istikrar çok önemlidir. Artan girdi maliyeleri iyi takip edilirse ve ürün fiyatlarındaki güncellemeler zamanında yapılırsa üreticimiz de üretmeye devam eder. Bu şartlar sağlandığı takdirde 2024 yılında bu rakamları daha yüksek seviyelerde görmemiz kaçılmaz olacağından şüphemiz yok."