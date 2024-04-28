Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Yeşil enerjiye geçiş için hazır bir reçete yok - Son Dakika
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Ekonomi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Yeşil enerjiye geçiş için hazır bir reçete yok

Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Yeşil enerjiye geçiş için hazır bir reçete yok

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, Riyad Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, yeşil enerjiye geçiş için bir plan ya da hazır reçete olmadığını belirtti. Bin Selman, yeşil enerjiye geçişin pratik ve gerçekçi kurallara bağlı olması gerektiğini ifade etti.

28.04.2024 13:57
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, küresel ölçekte yeşil enerjiye geçiş için bir plan ya da hazır reçete olmadığını belirtti.

Enerji Bakanı Bin Selman, başkent Riyad'da bugün başlayan Ekonomi Forumu'nun "Nasıl bir büyümeye ihtiyacımız var?" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemde dünyanın tüm enerji kaynaklarına ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Yeşil enerjiye geçişin pratik ve gerçekçi kurallara bağlı olması gerektiğini ifade eden Bin Selman, "Bugün yeşil enerjiye geçiş konusunda herkesin uyması gereken hazır bir reçete yok." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da 28-29 Nisan'da devam edecek Riyad Ekonomi Forumu, bu yıl "Küresel İşbirliği, Büyüme ve Kalkınmak için Enerji" başlığıyla düzenleniyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Yeşil enerjiye geçiş için hazır bir reçete yok - Son Dakika

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