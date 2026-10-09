Suudi vize engeli ihracatı durma noktasına getirdi, Kaplan acil aksiyon istedi

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, İran, İsrail ile ABD arasında yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler nedeniyle Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik sevkiyatların büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek acil müdahale çağrısında bulundu.

Deniz yolu güzergahlarının kapanmasıyla birlikte ihracatın karayoluna yönlendirildiğini vurgulayan Kaplan, Türkiye-Suriye-Ürdün- Suudi Arabistan koridorunun tıkandığını ve Suudi Arabistan'ın tır şoförlerine yönelik transit geçiş vizelerini vermezken ya da süreci aylara yayarak ağırdan almasının ihracatı durma noktasına getirdiğini duyurdu.

"Sadece halı değil, bütün sektörlerin ihracatı kitleniyor"

Yaşanan tıkanıklığın tüm imalat sektörlerini etkilediğini ve krizin boyutlarının her geçen gün büyüdüğünü ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, "İran-ABD savaşı nedeniyle deniz yolu kapanınca zorunlu olarak Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan koridorunu kullanmaya başladık. Türk tırları bu güzergah üzerinden Suudi Arabistan'ın yanı sıra Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Yemen'e ürün taşıyordu. Ancak Suudi Arabistan'ın transit geçiş vizelerinde çıkardığı engeller ve süreci yavaştan alması yüzünden Suriye'nin bu yol güzergahına geçiş sağlayan sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyrukları oluştu, adeta tıkandık. Bu sıkıntı sadece halı sektörünün değil, Orta Doğu'ya mal gönderen tüm Türkiye ihracatının ortak kabusudur. Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Umman ve Yemen'deki alıcılar siparişlerini dört gözle beklerken, mallar fabrikalarımızın depolarında sevkiyat bekliyor. Depolarımız doldu, yeni üretim yapamaz hale geldik" dedi.

"Navlun maliyetleri 10 bin doları aştı, acil aksiyon şart"

Lojistik maliyetlerindeki fahiş artışa ve diplomatik çağrıya dikkat çeken İskender Kaplan, normal şartlarda deniz yolu ihracatında konteyner başına bin ila bin 500 dolar ödenirken, tırlarla sağlanan karayolu sevkiyatlarında maliyetin 10 bin doları aştığını vurguladı. Zaten katlanılması güç taşıma giderleriyle mücadele eden Türk ihracatçısının bu haksız vize bürokrasisiyle uluslararası pazarlarda darbe aldığını belirten Kaplan, "Bu krizin çözümü için Ticaret Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız acilen aksiyon almalı, Suudi yetkililerle masaya oturarak vize sürecini hızlandırmalıdır. Aksi takdirde, fabrikalarda yığılan ve sevkiyat bekleyen ürünler üreticinin elinde patlayacak; Körfez pazarındaki kalıcı bağlarımız ve rekabet gücümüz büyük yara alacaktır" diye konuştu.