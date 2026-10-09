Suudi vize engeli ihracatı durma noktasına getirdi, Kaplan acil aksiyon istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi vize engeli ihracatı durma noktasına getirdi, Kaplan acil aksiyon istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi vize engeli ihracatı durma noktasına getirdi, Kaplan acil aksiyon istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Suudi Arabistan'ın transit vize engelinin Orta Doğu ve Körfez ihracatını durma noktasına getirdiğini belirtti. Navlun 10 bin doları aşarken depolar doldu; Kaplan Ticaret ve Dışişleri'nden acil aksiyon istedi.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, İran, İsrail ile ABD arasında yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler nedeniyle Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik sevkiyatların büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek acil müdahale çağrısında bulundu.

Deniz yolu güzergahlarının kapanmasıyla birlikte ihracatın karayoluna yönlendirildiğini vurgulayan Kaplan, Türkiye-Suriye-Ürdün- Suudi Arabistan koridorunun tıkandığını ve Suudi Arabistan'ın tır şoförlerine yönelik transit geçiş vizelerini vermezken ya da süreci aylara yayarak ağırdan almasının ihracatı durma noktasına getirdiğini duyurdu.

"Sadece halı değil, bütün sektörlerin ihracatı kitleniyor"

Yaşanan tıkanıklığın tüm imalat sektörlerini etkilediğini ve krizin boyutlarının her geçen gün büyüdüğünü ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, "İran-ABD savaşı nedeniyle deniz yolu kapanınca zorunlu olarak Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan koridorunu kullanmaya başladık. Türk tırları bu güzergah üzerinden Suudi Arabistan'ın yanı sıra Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Yemen'e ürün taşıyordu. Ancak Suudi Arabistan'ın transit geçiş vizelerinde çıkardığı engeller ve süreci yavaştan alması yüzünden Suriye'nin bu yol güzergahına geçiş sağlayan sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyrukları oluştu, adeta tıkandık. Bu sıkıntı sadece halı sektörünün değil, Orta Doğu'ya mal gönderen tüm Türkiye ihracatının ortak kabusudur. Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Umman ve Yemen'deki alıcılar siparişlerini dört gözle beklerken, mallar fabrikalarımızın depolarında sevkiyat bekliyor. Depolarımız doldu, yeni üretim yapamaz hale geldik" dedi.

"Navlun maliyetleri 10 bin doları aştı, acil aksiyon şart"

Lojistik maliyetlerindeki fahiş artışa ve diplomatik çağrıya dikkat çeken İskender Kaplan, normal şartlarda deniz yolu ihracatında konteyner başına bin ila bin 500 dolar ödenirken, tırlarla sağlanan karayolu sevkiyatlarında maliyetin 10 bin doları aştığını vurguladı. Zaten katlanılması güç taşıma giderleriyle mücadele eden Türk ihracatçısının bu haksız vize bürokrasisiyle uluslararası pazarlarda darbe aldığını belirten Kaplan, "Bu krizin çözümü için Ticaret Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız acilen aksiyon almalı, Suudi yetkililerle masaya oturarak vize sürecini hızlandırmalıdır. Aksi takdirde, fabrikalarda yığılan ve sevkiyat bekleyen ürünler üreticinin elinde patlayacak; Körfez pazarındaki kalıcı bağlarımız ve rekabet gücümüz büyük yara alacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanDış PolitikaOrta DoğuİskenderİhracatEkonomiKörfezGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat Kurallar sil baştan değişiyor Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
10:59
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı Alex ve Felipe Melo da listede
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı! Alex ve Felipe Melo da listede
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:27
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
10:11
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:06:57. #7.13#
SON DAKİKA: Suudi vize engeli ihracatı durma noktasına getirdi, Kaplan acil aksiyon istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei