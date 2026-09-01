Swiss Life, 600 kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika
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Swiss Life, 600 kişiyi işten çıkaracak

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İsviçre'nin en büyük hayat sigortası sağlayıcısı Swiss Life, kar artışına rağmen verimlilik amacıyla 2028'e kadar yaklaşık 600 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Kesintilerin yarısı İsviçre'deki sigorta faaliyetlerinde, diğer yarısı yurt dışı varlık yönetiminde olacak.

İsviçre'nin en büyük hayat sigortası sağlayıcısı ve önde gelen gayrimenkul yatırımcılarından Swiss Life, kar artışına rağmen verimliliği yükseltmek amacıyla 2028 yılı sonuna kadar yaklaşık 600 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, planlanan istihdam kesintilerinin yaklaşık yarısının İsviçre'deki sigorta faaliyetlerinde, diğer yarısının ise ağırlıklı olarak yurt dışındaki varlık yönetimi biriminde gerçekleşeceği belirtildi.

Söz konusu kararın, şirketin 2026 yılının ilk yarısında elde ettiği güçlü finansal sonuçlara rağmen gelmesi dikkati çekti.

Yılın ilk altı ayında net karını yüzde 8 artırarak 649 milyon İsviçre frangına (801 milyon dolar) yükselten Swiss Life'ın faaliyet karı da yüzde 8'lik artışla 967 milyon İsviçre frangına (1,2 milyar dolar) ulaştı.

Şirketin brüt prim üretimi ise yerel para birimleriyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 12,3 milyar franga (15,2 milyar dolar) ulaştı. Bu primlerin yarısından fazlası, yüzde 7'lik bir büyüme kaydeden İsviçre iç pazarından elde edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Swiss Life, 600 kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika

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