Dünyanın önde gelen reasürans şirketlerinden Swiss Re, reel bazda küresel hayat dışı sigorta primlerinin 2027'de yüzde 1, 2028'de yüzde 2, hayat sigortası primlerinin ise 2027-2028 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,1 artış kaydedeceğini öngördü.

İsviçre merkezli reasürans şirketi Swiss Re'nin araştırma kuruluşu Swiss Re Institute tarafından hazırlanan "Dayanıklılık Arayışı: 2027-2028 Küresel Ekonomi ve Sigorta Piyasası Görünümü"??????? başlıklı çalışma, şirketin konuya ilişkin basın açıklamasıyla duyuruldu.

AA muhabirinin söz konusu çalışmadan derlediği bilgilere göre, 2026 yılında yüzde 2,6 olarak tahmin edilen küresel ekonomik büyümenin 2027'de yüzde 2,8, 2028'de ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bununla birlikte, büyüme oranındaki artış ekonomik dayanıklılığın da arttığı anlamına gelmiyor.

Yapay zeka yatırımları ve kamu destekli projeler belirli sektörlerde ekonomik faaliyeti canlandırırken, özellikle ABD'de olmak üzere tüketici harcamaları güçlü istihdam artışından ziyade finansal varlıklardaki değer kazançlarıyla destekleniyor.

Bu durum, ekonomik büyümeyi finansal piyasalarda yaşanabilecek olası gerilemeye (downturn) karşı daha kırılgan hale getiriyor.

Gelecek yıl yüzde 2,8'lik küresel ekonomik büyümeye yapay zekadan 0,4 puan katkı öngörülüyor

Yapay zeka yatırımları, başta ABD ve teknoloji yoğun Asya ekonomileri olmak üzere küresel ekonomik büyümeyi destekliyor.

Yapay zekanın, 2027 yılında yüzde 2,8 olarak tahmin edilen küresel reel GSYH büyümesine yaklaşık 0,4 puan katkı sağlayacağı??????? öngörülüyor. Bu katkının altyapı yatırımları, pozitif servet etkisi, Asya'nın teknoloji ihracatı ve yapay zekanın kurumsal düzeyde giderek yaygınlaşması yoluyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan, yapay zekanın sağladığı ekonomik faydalar nispeten az sayıda sektörde yoğunlaşıyor. Verimlilik artışına ilişkin erken işaretler görülmekle birlikte, bu kazanımların diğer işletmelere ne hızla yayılacağı, daha yüksek gelirlere ve genele yayılan ekonomik büyümeye dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Aynı zamanda, yatırım sermayesine yönelik güçlü talep, kamu borçlanması ve kalıcı enflasyon, faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Büyük teknoloji şirketleri güçlü nakit akışları sayesinde şu ana kadar görece korunaklı kalırken, borçlanmaya daha fazla bağımlı işletmeler, mevcut kredilerinin vadeleri doldukça artan bir finansman baskısıyla karşılaşıyor.

Moody's verilerine göre, ABD piyasasında yatırım yapılabilir seviyenin altındaki (speculative-grade) borçlanma araçları ve kredilerin yaklaşık 2 trilyon dolarlık kısmının gelecek beş yıl içinde vadesinin dolması bekleniyor. Bu tutarın 438 milyar dolarlık bölümünün ise 2028 yılı sonuna kadar vadesinin dolacağı öngörülüyor.

Daha fazla şirketin yüksek yeniden finansman maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı bu dönemde, yapay zeka yatırımlarında veya finansal piyasalarda yaşanabilecek bir aksamanın tüketici harcamalarını ve iş dünyasının yatırımlarını zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

Hayat dışı sigortacılıkta yeni riskler için daha fazla koruma gerekiyor

Küresel hayat dışı sigorta primlerinin reel bazda, 2026 yılındaki yüzde 0,5'lik büyümenin ardından toparlanarak 2027'de yüzde 1, 2028'de ise yüzde 2 artış kaydetmesi öngörülüyor.

Risklerin karmaşıklaşmasına ve hasar maliyetlerinin yüksek seyretmesine karşın rekabet, bazı pazarlarda sigorta fiyatlarını aşağı çekiyor. Büyümenin yüksek fiyatlardan ziyade, sigorta korumasına ihtiyaç duyan varlık ve işletme sayısındaki artıştan kaynaklanması bekleniyor.

Hayat dışı sigorta şirketlerinin öz kaynak karlılığının (return on equity) 2026'daki yüzde 12,7 seviyesinden 2027'de yüzde 10,3'e gerilemesi, orta vadede ise yaklaşık yüzde 7,3 seviyesindeki tahmini sermaye maliyetine (cost of capital) yaklaşması bekleniyor. Bu gerilemede, yatırım gelirlerinin katkısının sürmesine karşın teknik kar marjlarındaki (underwriting margins) daralmanın etkili olacağı öngörülüyor.

Hayat sigortacılığında emeklilik tasarrufları büyümeyi destekliyor

Küresel hayat sigortası primlerinin, yaşlanan nüfus, artan emeklilik tasarrufları ve yüksek faiz oranlarının desteğiyle 2027-2028 döneminde reel bazda yıllık ortalama yüzde 2,1 büyümesi öngörülüyor.

Yüksek faiz oranlarının hayat sigortası şirketlerinin yatırım getirilerini artırdığı, ancak finansal piyasalarda yaşanabilecek sert bir düzeltmenin emeklilik tasarruflarını ve yatırıma dayalı ürünlere yönelik talebi azaltırken sigorta şirketlerinin yatırım portföyleri üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.