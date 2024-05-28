T-Mobile, US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolara satın alacak - Son Dakika
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Ekonomi

T-Mobile, US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolara satın alacak

T-Mobile, US Cellular\'ın kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolara satın alacak

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, mobil ağ operatörü US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Satın alma işlemlerinin 2025'in ortasında tamamlanması bekleniyor ve T-Mobile'ın 5G ağının milyonlarca US Cellular müşterisine hizmet verecek şekilde genişleyeceği ifade edildi.

28.05.2024 17:57
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ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, mobil ağ operatörü US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

T-Mobile'den yapılan açıklamada, şirketin US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını satın alacağı aktarıldı.

Söz konusu satın almanın US Cellular'ın kablosuz kullanıcıları ve mağazalarının yanı sıra belirli spektrum varlıklarını da içereceği belirtilen açıklamada, T-Mobile'ın US Cellular'dan alınacak varlıklar için 4,4 milyar dolar ödeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, satın alma işlemlerinin 2025'in ortasında tamamlanmasının beklendiği belirtilerek, işlemlerin tamamlanmasıyla T-Mobile'ın 5G ağının milyonlarca US Cellular müşterisine hizmet verecek şekilde genişleyeceği ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından US Cellular'ın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi T-Mobile, US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolara satın alacak - Son Dakika

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