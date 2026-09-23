TAB, 2026 bal üretiminde 97-100 bin ton bekliyor, destek 475 liraya kadar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TAB, 2026 bal üretiminde 97-100 bin ton bekliyor, destek 475 liraya kadar çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAB Başkanı Ali Demir, 2026 bal üretiminin 97-100 bin ton olmasını beklediklerini bildirdi. Çam balı hasadı sürerken Demir, kovana 250 lira temel, ilave kriterlerle toplam 475 liraya kadar destek verilmesini değerli buldu, balın gerçek değerinden pazarlanmasını istedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, 2026 yılı bal üretiminin 97-100 bin ton olmasını beklediklerini bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılı bal sağım sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde bal hasadının büyük ölçüde tamamlandığını, çam balı üretim bölgelerinde ise sağım sezonunun devam ettiğini aktaran Demir, arıcıların en önemli beklentisinin balın gerçek değerinden pazarlanması olduğunu vurguladı.

Demir, 2026 üretim sezonunun Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şartlarla geçtiğine işaret ederek, "Bölgelerimizde yağışlar ve flora gelişimi üretime olumlu yansırken, bazı bölgelerimizde iklim şartları nedeniyle verim kayıpları yaşandı. Türkiye'de, yaklaşık 9 milyon arılı kovan bulunuyor. 2026 yılı bal üretiminin 97-100 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Kesin tablo, çam balı hasadının tamamlanmasıyla daha net ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

"Arıcımızın emeği ve balımızın değeri korunmalı"

Arıcının yalnızca bal hasadı döneminde değil, yılın tamamında büyük emek ve maliyetle üretim yaptığını belirten Demir, bir kilogram balın arkasında yalnızca sağım günü olmadığını, koloninin bakımı, beslenmesi, hastalık ve zararlılarla mücadele, konaklama, nakliye, işçilik ve giderek artan üretim maliyetlerinin bulunduğuna dikkati çekti. Bu nedenle arıcının ürettiği balın, gerçek değerinin altında fiyatlandırılmasının kabul edilebilir olmadığının altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Arıcımızın emeği ve balımızın değeri korunmalıdır. 2026 yılı arıcılık desteklerinde yapılan iyileştirmeler önemli. Birlik üyesi arıcılara yönelik temel desteğin kovana 250 liraya, ilave kriterlerle birlikte toplam desteğin kovana 475 liraya kadar yükselmesi örgütlü üretim açısından değerli bir adım. Bizim önceliğimiz, arıcımızın üretimde kalması, emeğinin karşılığını alması ve Türk balının hak ettiği değere ulaşmasıdır. Arıcımız güçlenirse sektörümüz güçlenir, sektörümüz güçlenirse Türkiye arıcılığı daha da ileriye gider."

Kaynak: AA
Ali DemirEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:51:35. #7.12#
SON DAKİKA: TAB, 2026 bal üretiminde 97-100 bin ton bekliyor, destek 475 liraya kadar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement