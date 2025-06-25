TAB Gıda'dan İlk Sürdürülebilirlik Raporu

TAB Gıda, gelecek için taahhütlerini de içeren Küresel Raporlama Girişimi (GRI) uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, operasyonel verimliliğini artırarak, 1800'ü aşkın restoranıyla büyümeyi sürdürürken aynı zamanda ekonomik, çevresel ve toplumsal etkisini de sorumlu bir yaklaşımla yönetmeye devam ediyor.

Her gün 1 milyonu aşkın misafirine hizmet veren şirket, erişilebilirliği ve çevresel duyarlılığı aynı potada birleştiriyor.

Şirket, sürdürülebilirlik stratejisini, hayata geçirdiği uygulamalarla oluşturduğu etkiyi ve sürdürülebilirlik hedeflerini anlattığı ilk sürdürülebilirlik raporu "TAB Gıda 2024 Sürdürülebilirlik Raporu"nu, "Bir hamburgerden daha fazlasıyız" mottosuyla yayımladı.

Rapor, GRI tarafından yayımlanan "2021 Evrensel Standartları"na uygun şekilde ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyum gözetilerek hazırlandı.

Raporda, "Gıdaya Saygı", "Gezegene Özen" ve "İnsana Değer" odak alanları altında yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları aktarılırken, daha yaşanabilir bir dünya için 2030'a uzanan sürdürülebilirlik taahhütlerine de yer verildi.

Gıdaya duyduğu saygı, işinin her aşamasına yön veren temel değerlerden biri olan şirket, israfın önlenmesinden sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarına kadar birçok alanda sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve gıdayı değerinde kullanmayı bir öncelik haline getiriyor.

Şirket, bu kapsamda, gıda güvenliğini bir prosedür değil, işinin özü, kaliteyi ise bu sorumluluğu geleceğe taşıyan pusula olarak değerlendiriyor.

Şirket için iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması, gezegene duyduğu sorumluluğun temelini oluşturuyor. Bu anlayışla şirket, operasyonel süreçlerinde çevresel etkiyi azaltmaya yönelik iyileştirmeler yapıyor, daha yaşanabilir gelecek için sürdürülebilir çözümlerini hayata geçiriyor.

Şirketin, 2024 sürdürülebilirliğiyle ilgili öne çıkan rakamlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Şirket, 2024 sonunda 148 restoranına sıfır atık belgesi aldı. Cadde restoranlarının elektrik tüketiminin yüzde 100'ü YEK-G sertifikalı yenilenebilir enerjiyle belgelendi. Elektrik tüketiminin yüzde 39,4'ünü YEK-G sertifikalı kaynaklardan karşılandı. Kağıt tüketimi yüzde 8,4, plastik tüketimi yüzde 21,7 azaltıldı. 2024'te kurulumunu tamamladığı 1359 akıllı kioskla restoranlarındaki sipariş deneyimini kolaylaştırdı. Dijital satışlar, toplam satışlarının yüzde 35'ine ulaştı. 2024 itibarıyla franchise dahil toplam 22 binden fazla kişiye istihdam sağlandı. Kadın çalışan oranı yüzde 45'e yükseldi. Çalışan başına yıllık ortalama eğitim süresi 172 saat/kişi olarak gerçekleşti. Toplam şikayet oranında bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 azalma kaydedildi."

"Sadece slogan değil, sürdürülebilirlik yaklaşımların özü oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFI TAB Gıda Yatırımları-Grup Şirketleri Sürdürülebilirlik Başkanı Ecehan Kurdoğlu, "Bir hamburgerden daha fazlasıyız" ifadesinin, sadece slogan değil, şirketin temel değerlerinin ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarının özü olduğunu belirtti.

Restoranlardaki her ürünün, üretiminden servisine kadar, doğayla uyumlu ve topluma katkı sağlayan sorumluluk bilinciyle hazırlandığını aktaran Kurdoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlayışla hareket ederek, sadece müşterilerimize lezzetli ve güvenilir ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyuyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltmak, gıda güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak, çalışanlarımızın gelişimini desteklemek ve topluma değer katmak gibi hedeflerimizle her adımda daha sorumlu ve şeffaf bir şirket olmayı amaçlıyoruz."

Kurdoğlu, raporun, yalnızca yaptıklarını değil, aynı zamanda ulaşmak istedikleri hedefleri de ortaya koyduğunu anlatarak, gerçek sürdürülebilirliğin yarını da düşünerek hareket etmekle mümkün olduğuna inandıklarını vurguladı.

Sürdürülebilirliği, geleceği şekillendiren stratejik bir vizyon olarak yönetim kurulu düzeyinde sahiplenilen, stratejik yönetişim mekanizmalarımıza entegre şekilde yürütülen ve organizasyonumuzun tamamına yayılan iş yapış biçimi olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Kurdoğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla sürdürülebilirlik stratejilerimizi SKA doğrultusunda küresel iyi uygulamaları örnek alarak şekillendiriyoruz. 'Gıda', 'Gezegen' ve 'İnsan' odak alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla çevresel, sosyal ve yönetişim bazlı önceliklerimizi belirliyor, paydaşlarımızı, bu dönüşüm yolculuğuna aktif şekilde dahil ederek etki alanımızı her geçen gün daha da büyütüyoruz. Yayımladığımız bu ilk sürdürülebilirlik raporumuzun tüm sektöre iyi örnek olmasını ve daha sürdürülebilir bir yaşam için herkese ilham vermesini diliyoruz."