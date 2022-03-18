Tacikistan Büyükelçisi Gulov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Tacikistan Büyükelçisi Gulov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

18.03.2022 14:04
Tacikistan Büyükelçisi Gulov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Tacikistan Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baranı makamında ziyaret etti.

Tacikistan Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baranı makamında ziyaret etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Gulov'a Ankara ekonomisi hakkında bilgi verdi.

İki ülkenin ticaretini karşılıklı menfaatler doğrultusunda yukarı taşımak istediklerini ve bu doğrultuda birlikte çalışma yürütebileceklerini kaydeden Baran, Ankara'dan Tacikistan'a direkt uçuşların başlatılması konusunda girişimlerde bulunabileceklerinin altını çizdi.

Baran, ulaşım imkanlarının gelişerek daha kolay hale gelmesinin iki ülke arasındaki ticarete olumlu yansıyacağına dikkati çekerek, şu ifedeleri kullandı:

"1 Ocak itibariyle kaldırılan vizelerin, her iki ülkenin de ticaretini ve turizmini artıracağına inanıyorum. İki ülkenin iş insanlarını bir araya getirerek girişimlerde bulunalım. Biz birbirimize gönülden bağlıyız. Beraber yol alarak her iki ülkenin tacirini, sanayicisini, müteşebbisini de mutlu edecek eylemler adına ne gerekiyorsa yapalım. Türkiye ile Tacikistan arasındaki ilişkiler büyük bir kültür mirası üzerinde yükseliyor. Ülkelerimiz arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşmalıyız."

İklim değişikliğine karşı farkındalığın artırılması ve yeşil dönüşümü sağlamak üzere 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı" hakkında da bilgi veren Baran, Büyükelçi Gulov'u Zirve'ye davet etti.

"İki dost ülkenin vatandaşlarının gelmesi ve ticaretinin artmasına yardımcı olacaktır"

Büyükelçi Gulov da ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tacikistan arasındaki yakın ilişkileri ticaret rakamlarına yansıtmak istediklerini belirterek, "Vizenin kalkması iki dost ülkenin vatandaşlarının gelmesi ve ticaretinin artmasına yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Tacikistan'da 100'e yakın Türk sermayeli şirketin bulunduğuna işaret eden Gulov, şunları kaydetti:

"Türkiye son 15 yıl içerisinde Tacikistan'da yaklaşık olarak 206 milyon dolarlık bir sermaye yatırımı yaparken geçen yıl, 25 milyonluk bir sermaye yatırımı yaptı. Son yıllarda iş birliğimiz ticaret, sanayi, enerji, tarım, inşaat, mimarlık, ulaştırma, sivil havacılık alanlarında daha çok gelişti."

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Togo Cumhuriyeti, Baran Ankara, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tacikistan Büyükelçisi Gulov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika


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