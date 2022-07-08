Tadım hakkındaki rekabet soruşturması alınan taahhüt üzerine sonlandırıldı

Rekabet Kurulu, Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı şirketten alınan taahhüt üzerine sonlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin paketli kuru yemiş pazarındaki hakim durumunu dışlayıcı uygulamalar ile kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve bayilerin fiyatına müdahale ederek yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle ilgili mevzuatı ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma süreci devam ederken, Tadım tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler soncunda şirket tarafından kapsamlı bir taahhüt paketi sunuldu.

Rekabet Kurulunun dosyayı müzakeresi sonucunda, anılan taahhütlerin rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmasından hareketle, ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek, soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.