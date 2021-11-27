Tahtakale esnafından Babacan'a: Sermayemi yurtdışına kaçırdım, erken seçim istiyoruz!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Tahtakale'de esnafın sorunlarını dinledi.

"SERMAYEMİ KAÇIRDIM" İTİRAFI

Bir esnaf Babacan'a, "Sermayemi korkudan yurtdışına kaçırdım. Şimdi ben o ülkenin vergilerini ödüyorum" dedi. Babacan ise "Herkes kaçırdı, o yüzden kur artıyor. Kur artınca ihracatçılar çok mutluymuş" sözleriyle karşılık verdi.

Bunun üzerine esnaf, Babacan'a; "Ben hiç mutlu değilim. Açık söyleyeyim; ihracatımı yapıyorum. Gelir vergimi, gümrük vergilerimi ödüyorum. Yurtdışında kendi şirketime ihracat yapıyorum. Orada ticaret yapıyorum. Burada başarılı olamıyorum. Önümü göremiyorum. Sizden çözüm bekliyoruz. Erken seçim istiyoruz" dedi.

Babacan da "Devir kapandı, biz yeni devri açacağız" diye konuştu.